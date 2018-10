Лекторите на HR and Leadership Forum: Руслан Папазян

Руслан Папазян е генерален директор на "Trelleborg България", част от Trelleborg AB - базираната в Швеция глобална група за инженеринг и производство на полимерни решения за самолетна, автомобилна и обща индустрия. Trelleborg е представена в България от инженерингов, маркетингов и логистичен център в София, който покрива дейността на компанията за над 60 пазара в Югоизточна Европа, Близкия Изток и Африка и от производствено предприятие в Перник, които са част от бизнес направление Sealing Solutions.



Преди да се присъедини към Trelleborg, Папазян заема поста изпълнителен директор на завода за електрооборудване на "АББ България" в Севлиево, част от шведско-швейцарската технологична група ABB. Той е ръководил и група за изследователска и развойна дейност в рамките на АББ Швеция.

Има докторска степен от The Royal Institute of Technology (KTH), Стокхолм и магистърска степен по бизнес администрация (МВА) от The University of Sheffield.



Руслан Папзян ще бъде сред участниците в HR and Leadership Forum: Management 4.0 - събитието за HR рофесионалисти, мениджъри и ръководители на екипи, органзирано от "Капитал" и "Кариери". Той ще се включи в дискусионния панел на тема лидерство и нови мениджърски подходи.

HR and Leadership Forum ще се проведе на 24 октомври. Повече информация за програмата и билети за събитието можете да намерите тук. Следете и Facebook страницата за актуална и полезна информация.