Инес Субашка: Фокусирайте се върху това, което правите и ще установите, че имате време за всичко

Инес Субашка се занимава професионално със спорт от 12 годишна. Първоначално тренира баскетбол в продължение на 6 години. През 2005 г. участва в международния баскетболен камп WAB camp и печели наградата за "най-полезен състезател" (Most Valuable Player, MVP). На 15 годишна възраст заминава за Америка, където печели награда за "Новобранец на годината". През 2007 г. на Балканиадата за девойки до 18 г. отново става MVP. След 6 тежки контузии в раменете, Инес е принудена да се откаже от баскетболната си кариера. Завършва Маркетинг и Финанси, но през това време, страстта ѝ към движението я вдъхновява да основе IFS – зали за кондиционни тренировки, където понастоящем тренират повече от 1500 човека. Има 3 успешно издадени книги, изучаващи човешкото тяло и здравословния начин на живот. Провежда групови и индивидуални тренировки, като се е концентрирала върху това да помага на "обикновения" човек да предизвиква себе си, да постига спортни постижения, "запазени" само за професионалните спортисти, както и да разкрива потенциала си, надскачайки ограниченията си. За Инес, залата е мини репетиция за живота – мястото, където в контролирани условия помага на хората да променят отношението към себе си, да влязат в по-добра форма, а после да използват всички усвоени качества, за да ги адаптират и в останалата част от живота си. Самата тя се определя като "нещотърсач", посветил живота си на мисията да открива себе си и да се усъвършенства.



Инес Субашка ще бъде сред лекторите на HR and Leadership Forum: Management 4.0 - събитието за HR професионалисти, мениджъри и ръководители на екипи, организирано от "Капитал" и "Кариери". На основната сцена тя ще сподели своите уроци по лидерство, научени от спорта, а следобед ще води и работилница, на която ще даде отговор на въпроса "Как да направим офиса още по-приятно място", като ще даде конкретни и практични съвети за това как да имаме по-здрави, продуктивни и ангажирани екипи и по-качествен живот на работното място. Някои от съветите за движение на работното място, които Инес сподели пред "Кариери" преди време можете да прочетете тук. А в интервюто по-долу ще научите повече за нейния личен стил за ангажиране и мотивиране на екипи, както и повече детайли за уъркшопа й.



Инес Субашка е участник в HR and Leadership Forum: Management 4.0 по покана на "Содексо България" - партньор на форума.



