Лекторите на HR and Leadership Forum: Методи Георгиев

Методи Георгиев е изпълнителен директор на Cargill България и оперативен директор на Центъра за споделени бизнес услуги на Cargill в София – Cargill Business Services Sofia, от септември 2015 г. Заедно с управленския екип на компанията в България той развива капацитета на центъра до близо 1000 души. Cargill Business Services Sofia получава наградата за "Най-добър център за споделени услуги" в България на Българската аутсорсинг асоциация в две поредни години - през 2017 г. и 2018 г.

Методи Георгиев има над 15 години опит в структури на мултинационални компании в България и в САЩ и дълбоки познания в управлението на растежа на операциите им в условията на динамика и конкурентна среда. Ръководил е центрове за технически и бизнес услуги за редица международни компании като Hewlett-Packard Global Delivery Center, Siemens Enterprise Communications и др. Завършил е външна търговия и международно право в УНСС. Има магистърска степен по мениджмънт на технологиите от University of Denver, САЩ, и диплома по финансов мениджмънт от ACCА, Великобритания. От няколко години е и член на Областния съвет на "Български червен кръст" за област София.



Методи Георгиев ще бъде сред участниците в HR and Leadership Forum: Management 4.0 - събитието за HR рофесионалисти, мениджъри и ръководители на екипи, органзирано от "Капитал" и "Кариери". Той ще се включи в дискусионния панел на тема лидерство и нови мениджърски подходи.

