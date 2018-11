Стажове, стипендии, конкурси (19 – 25 ноември)

В рубриката "Стажове, стипендии, конкурси" на Karieri.bg в началото на всяка седмица ви представяме обзор на различни възможности за кариерно развитие. В нея можете да намерите най-актуалните предложения за безплатни обучения, събития, стажове, конкурси и стипендии, които да ви помогнат да усъвършенствате уменията си, да обогатите опита си и да бъдете по-успешни в работата си.



Нови технологии, бизнес умения и инструменти, емоционална интелигентност - това са трите акцента в новото издание на конференцията за мениджъри и професионалисти в управлението на проекти PMDay Bulgaria 2018. В събитието ще се включат лектори от различни сектори и държави, като са предвидени не само презентации и дискусии, но и практични работилници. Основната обединяваща тема е Project Management Intelligence или комплексният набор от знания и умения, нужни на съвременния ръководител на проекти, за да се справя успешно с работата си. Част от темите на конференцията са: Как изкуственият интелект навлиза в работата на специалистите по управление на проекти? Какви нови инструменти могат да направят работата на PM-a по-лесна и приятна? Как да управляваме екипи по-ефективно с помощта на емпатия и автентично лидерство? PMDay Bulgaria 2018 е осмото издание на водещата специализирана конференция за мениджъри на проекти. Инициативата се организира от PMI Bulgaria Chapter - българското представителство на международната организация за управление на проекти Project Management Institute. Събитието, в което по традиция се включват над 500 професионалисти, ще се проведе на 23 ноември. Предвидени са различни категории билети, като стандартната цена е до края на октомври, след което се повишават.

На 23 и 24 ноември ще се проведе форум "Образование: За бъдеще". Главните теми, които ще бъдат засегнати, са: бъдещето на образованието, уменията, които бизнесът търси, професионалното образование, облачните технологии, подготовката, подкрепата и задържането на учители и много други. Във втория ден от програмата в литературен клуб "Перото" от 9:30 ч. до 13:30 ч. фондация "Тръст за социална алтернатива" ще ръководи сесия на тема "Ранен старт към уменията на бъдещето". В първата част ще бъдат изнесени данни колко важни за развитието на пазара на труда и бизнеса са уменията, които изграждат децата, още в периода на детската градина. Затова ще се дискутира нуждата бизнесът да инвестира в ранното детско развитие. Втората част от 11:30 ч. ще е насочена към учители, които преподават в бедни общности, на тема: Как ранното образование изгражда уменията на бъдещето в условията на бедност? "Тръст за социална алтернатива" ще представи две нови публикации – "Да преподаваме с мисъл за бедността" на учителя-ветеран Ерик Дженсън и "Как се отразява бедността на децата?" на Отворена академия "Стъпка по стъпка" (Хърватия). Директори на детски градини ще онагледят със собствени примери избрана от публикациите стратегия за неутрализиране на ефектите от бедността върху развитието на децата. Разгледайте цялата програма и запазете вашето място оттук. Повече информация може да видите тук и тук.

Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов" търси стажант-юрист за офиса си в София. Крайният срок е 28 ноември. Повече информация може да откриете тук.



"Хюлет Пакард" България търси стажант, който ще се занимава с проектен мениджмънт и ще оказва генерална поддръжка на екипите, занимаващи се с подобрения. Повече информация за стажантската програма може да видите тук.



Стартира кампания за набиране на проекти по "Красива България" за 2019 г. Подробна информация за условията за кандидатстване може да се намерите в страницата на проекта.



Започва осмото издание на международния конкурс jumpthegap. Повече за конкурса вижте тук.



На 20 ноември ще се проведе форум "Магистърски програми София". Входът е свободен за всички, но е необходима предварителна регистрация. Повече информация може да намерите тук.



"Райхле и Де-Масари България пръдакшън" търси стажанти в Техническия университет за 2019 г. За да се включат, кандидатите трябва да изпратят актуална автобиография, описание на личната си мотивация и цели за присъединяване към екипа на recruitment_bg@rdm.com до 30 април 2019 г



Националното представителство на студентските съвети организира национален приз "Студент на годината". Повече информация може да откриете тук.

СтажовеИнституцията въвежда няколко промени в процеса за кандидатстване за стажовете "Робер Шуман". Досегашната отворена процедура е заменена с нов уебсайт , където се публикуват отделни обяви, които могат да се филтрират по място, област на работа и директорат. Вече може да се кандидатства най-много по 3 обяви за всяка от двете стажантски кампании през годината. Желаещите да се възползват от практика в сферите на журналистиката и писмения превод, които досега следваха малко по-различна процедура за кандидатстване, вече също ще търсят стажантски позиции, използвайки новата платформа. За стажовете, започващи на 1 март (летни), е нужно да се кандидатства между 1 и 30 ноември, а за тези от 1 октомври (зимни) срокът е между 1 и 30 юни. Кандидатите трябва да са жители на страна от ЕС, да са навършили 18 години, да имат диплома за висше образование, да изпълняват езиковите критерии в обявата, да не са работили за повече от два последователни месеца в институция на Европейския съюз (ЕС) и да нямат криминално минало.Първата стъпка, която трябва да изпълните, след като натиснете бутона "Кандидатствай" на първата си избрана обява, е да създадете свой акаунт, като попълните регистрационна форма с личните си данни (имена, електронна поща, телефон, националност). След това за всяка отделна обява, за която се кандидатства, се прикачват мотивационно писмо и CV в Europass формат. Новият сайт предлага възможността да се абонирате за получаване на имейл известия, когато се публикува позиция, която отговаря на зададени от вас критерии. Стажовете "Робер Шуман" са платени и са с продължителност 5 месеца (1 март – 31 юли; 1 октомври – 28/29 февруари). Свободните позиции за предстоящата лятна сесия можете да разгледате тук . Крайният срок за кандидатстване е 30 ноември. Повече информация за стажовете в ЕП, както и за други инициативи, които институцията предлага, като възможността за визити с учебна и научна цел, можете да откриете тук Одобрените участници ще преподават две години в училища, партньори на организацията. Преди това ще преминат интензивна подготовка, която заедно с допълнителни обучения през двете години ще им помогне да придобият умения, както за работа в класната стая, така и за кариерно развитие с фокус върху образованието. За кандидатстване не е нужен предишен преподавателски опит, нито придобита професионална квалификация "учител". Необходима е завършена бакалавърска степен (до септември 2019 г.) и нагласа, че всяко дете може да постигне успех. Крайният срок за кандидатстване е 20 ноември. Подробните изисквания и информация за процеса на подбор може да откриете тук КонкурсиЖелаещите да участват трябва да напишат писмо до непознат човек, като разкажат лична, емоционална и вдъхновяваща история, която да бъде разпространена. Целта на инициативата е текстовете да докоснат душите на хората по време на светлите коледни празници. Категориите в конкурса са 3: детско писмо за участници до 14-годишна възраст, вдъхновяващо/страстно писмо за участници от 14 до 65 години и най-мъдро писмо за участници над 65 години. Наградният фонд на конкурса е 1000 лв., а освен това има и допълнителни награди - 3 астрологични консултации от Sibellius Astrology, 5 ваучера за картинг от Sofia Karting Ring в детската категория + 500 лв. специална награда за кратко писмо. За да кандидатствате, трябва да изпратите писмото по два начина: сканираното копие на писмото (най-добре да е в PDF) до meantime.live@gmail.com ; оригиналното писмо на адрес гр. София 1142 бул. "Васил Левски" 15-17 за пощенската кутия на "Междувремие". Крайният срок за кандидатстване е 6 декември. Повече информация за условията на конкурса може да намерите тук. Обучения. Кандидатстването е отворено до 23 ноември за студенти и професионалисти, които искат да започнат кариера в областта на ИТ. Желаещите могат да избират между технологиите .NET и JavaScript. Началото на програмите е 2 януари 2019 г. и ще се провеждат в обучителния център на "Телерик академия" в София. Кандидатите е необходимо да изпратят CV и мотивационно писмо на сайта на "Телерик академия" , след което трябва да се явят на входен изпит с Java, а за .NET могат да избират между езиците C#, JavaScript, Java, C++, Kotlin, PHP, Python или Swift. Основните изисквания към участниците са да имат навършени 18 години, базови познания по програмиране и мотивация да започнат кариерното си развитие в IT сектора. Подготвителни материали за входния изпит на Telerik Academy Alpha могат да бъдат намерени онлайн. За повече информация, проверете страницата на "Телерик Академия" СъбитияТо е част от есенната програма на Access MBA Tour в 49 града по целия свят, в която участват 200 водещи международни бизнес университета. В София изложението ще се състои на 24 ноември в хотел "Интерконтинентал" (бившия "Радисън"). Участието в него е безплатно, но е нужна предварителна регистрация поне пет дни преди форума. Работният език на събитието е английски. По време на събитието участниците ще се срещнат лично с представители на водещи международни бизнес училища, които предлагат обучение в МВА и EMBA програми в Европа, Северна и Южна Америка и Азия, сред които WU Executive Academy, ESCP Europe, SDA Bocconi, Sauder School of Business, IE Business School, Manchester Business School и много други. За присъствие на Access MBA след регистрация, всеки заинтересован от MBA обучение преминава през процес на предварителна ориентация и оценка от експерти, за да се подберат програмите, най-подходящи за неговите кариерни цели и потенциал за прием. Повече информация за Access MBA можете да намерите на сайта на събитието . Студенти и млади професионалисти, които се интересуват от обучение в магистърски програми на английски език, могат да се регистрират и посетят изложението Access Masters . Събитието ще се проведе на 25 ноември, в Националния дворец на културата в София.Основната цел на инициативата е ученици от горните класове - бъдещите кандидат-студенти, да посетят лабораториите на университета, да се запознаят с възможностите за обучение и с добрите перспективи за професионално развитие. Поканени са ученици от София и страната, които имат интерес към инженерните науки. За тях ще са отворени лаборатории по: оптоелектроника и оптични комуникации, видеокомуникации и технологии, електрически апарати и релейна защита, виртуална реалност и други. Преподаватели ще демонстрират съвременни системи и технологии в областта на компютърните науки, електрониката, телекомуникациите, машиностроенето и транспорта. За контакти и допълнителна информация се свържете с отдел "Връзки с обществеността" на ТУ – София: тел. (02) 965 28 43 или pressoffice@tu-sofia.bg Събитието, организирано от Германо-българската индустриално-търговска камара, е насочено към български студенти и млади квалифицирани кадри и ще се проведе в периода 10:00-16:00 часа в Гьоте университет. В рамките на форума Службата по трудови и социални въпроси към Министерството на труда и социалната политика организира информационен ден. Гражданите ще бъдат консултирани относно пазара на труда, командированите работници, спецификата на социалната и образователната система. Входът е свободен, а предварителна регистрация не е необходима.