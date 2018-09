Как да изберете MBA програмата и университета си и как да се дипломирате успешно

MBA обучението не е нещо, което "трябва" да запишете, защото това се очаква от вас - от сегашния ви работодател или този, за който си мечтаете, защото това е следващата стъпка в кариерата ви, защото имате нужда от промяна... Първо трябва вие самите истински да сте убедени, че искате да го направите и че действително е част от вашия житейски и кариерен път. Защото обучението не е само инвестиция на пари, но и на време. Преценете каква е истинската причина да повишите квалификацията си - дали е защото искате да напреднете, да получите по-голяма сигурност за реализацията си, да смените работата си, да получавате по-високо възнаграждение, да надградите знанията си, да започнете да се занимавате с предприемачество... Каквато и да е причината, нека тя да бъде "вашата" причина, защото само така ще можете да се отдадете пълноценно на обучението и да вземете максимума от него. Помислете и за ограниченията - на какъв етап от живота си сте, как ще балансирате между работа и обучение, какви за възможностите за финансова подкрепа за обученеито ви.



И когато стигнете до избора на университет и програма, обърнете внимание не само на таксите, но и на преподавателите, на акредитацията на университета, на мрежата от контакти около университета, до която ще имате достъп.



Това бяха част от посланията на д-р Лесли Самози, академичен директор на MBA програмата на Шефийлдския университет, който беше лектор на уебинара MBA: Is It for Me and How Can I Succeed. От 12 години той е и член на групата на оценителите на MBA асоциацията (AMBA), която се занимава с оценката на MBA програми на глобално ниво и в тази си роля има поглед над над 50 MBA програми по цял свят.



Пълният запис от презентацията му, съветите, които даде и въпросите за размисъл, които отправи към всеки, който се пита дали да запише MBA, кога и как да се дипломира успешно, балансирайки между работата и личното си време за себе си и близките си, можете да чуете тук: