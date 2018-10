Професия: Специалист по интернет на нещата (Internet of Things)

Търсени умения:

- задълбочени знания и опит в IT сферата и телекомуникациите

- познаване най-новите технологични решения

- бърза адаптация към променяща се среда

- желание за нови знания

- добри комуникативни умения

- познания върху най-разпространените компютърни езици, използвани в сферата на IoT технологията: Java, C, C++, Phython, JavaScript и Go