Професия: Социален предприемач

Социалният предприемач е професионалист, който разпознава съществуването на даден социален проблем или нужда и използва принципите на предприемачеството, за да организира, създаде и управлява начинание или предприятие, чиято цел е да разреши съответния проблем или да отговори на съответната обществена потребност. Докато бизнес предприемачът обикновено работи, за да постига печалби и да повишава възвръщаемостта на направените инвестиции, социалният предприемач по-скоро се съсредоточава върху създаването на социален капитал, т.е. подобряването на средата и общността, в които се намираме. Примерите за социални предприятия може да се открият във всички области – повишаване на заетостта сред уязвими малцинствени групи чрез различни активности, подобряване качеството на водата или почвата в определени райони, постигане на равноправие за определени общности и т.н.



Социалните предприемачи първоначално могат да се фокусират върху даден регион, но впоследствие да преследват по-глобални измерения и разрастване. Много анализатори казват, че независимо от конкретната дейност изключително важно е общността, към която е насочено предприятието или в интерес на която социалното предприятие работи, да бъде въвлечена в него. Макар и да работи за значима кауза, социалното предприемачество използва бизнес техники и стратегии, за да постигне ефективност, устойчивост, както и за да си гарантира изпълнението на финансовите си нужди, като например разходи за заплати на екипа, наем на помещения, техника и пр. Във всички случаи основната движеща сила не е печалбата, а каузата със социален фокус.



Като цяло всеки човек с идея може да стане социален предприемач, независимо от образованието и кариерния си път. Важно е обаче да притежава в немалка степен мениджърски и бизнес умения, маркетингово и аналитично мислене, да бъде комуникативен, да умее да мотивира и убеждава, да вярва искрено, че може да случи промяната в областта, в която оперира. В противен случай вероятността да успее е доста малка.

Николета Попкостадинова, основател на платформата за достъпно и ефективно сексуално и здравно образование на тийнейджъри Loveguide

Николета Попкостадинова е основател на платформата за достъпно и ефективно сексуално и здравно образование на тийнейджъри Loveguide. Тя завършва журналистика в Американския университет в Благоевград. Работи във в. "Капитал", а нейни статии са публикувани и в издания като Balkan Insight, EU Observer, Der Standard, Le Monde Diplomatique, Allgemeine Zeitung, Eurozine, Businessweek, Future Challenges и др. По-късно завършва магистратура в Амстердамския университет, работи в Холандското национално радио и въпреки че има възможност да остане и да се развива там, избира да се върне в България. През 2014 г. Loveguide се класира в челната петица на конкурса "Промяната" на "Нова броудкастинг груп" и фондация Reach for Change Bulgaria. Loveguide е проект на годината на фондация "Лале", има награда "Новатори в образованието", а заради него Николета попада в класацията на "Дарик радио" "40 до 40" и в класацията "Десетте най-изявени личности в България" на JCI в категорията "Принос към децата, световния мир и човешките права". От януари 2015 г. Попкостадинова е и мениджър "Маркетинг и комуникации" в софтуерната компания "Мелън".

Избрах да започна Loveguide, след като дълги години работих по различни теми, свързани с човешките права по света и у нас. Правото на безопасен и приятен секс също е основно човешко право. Докато бях част от един такъв проект за Южна Азия, погледнах към България и видях, че като статистики сме много по-близо до Индия, отколкото до Северозападна Европа. Само че за разлика от Индия у нас не е забранено да се целуваш на обществено място, напротив – контрацепцията и сравнително добри здравни услуги са достъпни навсякъде.

. Моята работа е заедно с екипа ни да измисляме всичко това, да създаваме съдържание, да го пакетираме по атрактивен, но и възпитателен за тийнейджърите начин и да достигаме до тях. Разбира се, и да намираме финансиране за тези си дейности, да мерим ефекта от тях и да разширяваме обхвата им.

При социалните предприемачи няма правила – зависи от стартовото финансирането и развитието на проекта.

И последно, емпатията – умението да влезете в носените обувките на някой и да походите или дори потичате с тях, т.е. да погледнете света през очите на някой друг, ще ви помогне във всеки един аспект от живота ви. Обещавам.

Търсени умения

- бизнес и мениджърски умения

- маркетинг и комуникационни умения

- аналитично и творческо мислене

- лидерство

- емпатия и емоционална интелигентност

- предприемчивост и инициативност

- решаване на проблеми

Две са – основател съм на платформата за сексуално и здравно образование на мейнстрийм тийнейджъри Loveguide. И съм мениджър "Маркетинг комуникации" в българската софтуерна компания "Мелън". И двете са освен перспективни и интересни, и разнообразни. Което е много важно за мен. Loveguide беше замислен като кауза, но порасна и органично се разви в социално предприятие, което в момента е доста модерна вълна и тепърва ще видим накъде ще тръгне този тренд. Що се отнася до маркетинга – колкото и блестящ продукт да имаш, ако таргетът ти не знае за него и не го ползва, какъв е смисълът? Това е валидно за всички индустрии и ще остане важна част от тях още известно време.Завърших бакалавър "Журналистика и масови комуникации" в Американския университет в България, след това и магистратура "Комуникационни науки" в Амстердамския университет. Между тях, а и до ден днешен ходя на един куп внимателно избрани обучения, фелоушипи, конференции и събития по света и у нас. За мен образованието не приключва с двата ми университета. Има много неща, които не съм научила там, а ми трябват, пък и всичко е толкова динамично, че не виждам как мога да си остана цял живот само с тези две дипломи.По образование и призвание съм журналист и каквото и да съм работила досега, така се възприемам и усещам. Последния семестър в АУБГ станах репортер във в. "Капитал", пишех и страшно много на английски за различни балкански и европейски медии, както и за български списания, после бях редактор в сп. Vice, след това заминах за Амстердам, където, освен че учех, работех в Холандското национално радио за два страхотни отдела, върнах се в София и бях мениджър "Международни проекти" на емблематичните фестивали за съвременен танц, дизайн и архитектура на сп. "Едно", след което стартирах Loveguide и паралелно с него станах (до ден днешен) мениджър "Маркетинг комуникации" в българската софтуерна компания "Мелън".Тогава защо България оглавява всички негативни статистики, свързани със сексуалното здраве на младите хора – бременности на момичета от 14 до 19 години, насилие, сексуално предавани инфекции и т.н.? Защото у нас няма сексуално и здравно образование в задължителната учебна програма, а вкъщи тези теми са табу. И да, в интернет може и да има всичко, но то е или подвеждащо, объркващо, или медицински обяснено, или порно.Решението за мен беше просто – правилната информация по правилния начин, в правилния момент и на правилното място, така че тийнейджърите да могат да направят добре информирания си избор за личния си живот и сексуалното си здраве.В Loveguide имаме онлайн платформа с адаптивен дизайн, която казва на тийнейджърите всичко, което ги вълнува, а и трябва да знаят за секса и отношенията на тази възраст – за да са здрави и щастливи. Много кратко, ясно, без термини и жаргони, позитивно, приятелско. Имаме и канал в YouTube –Loveguide, където всяка седмица качваме поне един нов епизод за порното, мокрите сънища, митове и легенди за девствеността, форми и размери на пениса, на гърдите, как да разбера дали той или тя ме харесва, на първа среща, предпазване от сексуално насилие и тормоз и много други. Провеждаме часове по здравно и сексуално образование буквално в цялата страна за около 4000 деца годишно. Това се случва по покана на училища в София, Пловдив, Павликени, Ямбол, Враца, Шумен, Дупница, Горна Малина, Бургас и къде ли не. Правим наръчници на различни теми – онлайн и на хартия, които получава всеки, който е бил в часовете ни или дойде и ги поиска за приятелите си, които не са в този клас. Заедно с партньори имаме обучения по метода "връстници обучават връстници" отново на деца от цяла България. Почти през цялото време сме от кампания в кампания – за предпазване от сексуално насилие или задаване на повече увереност и перспективи на малките момичетаНа първо място е създаване на подходящото съдържание за нашата таргет група и достигане до тях, така че да се вслушат в съветите ни и да ги прилагат в живота си. В случая ние знаем, че сме успешни, заради еднозначно позитивните отзиви, който получаваме в огромни количества от ученици, родители и учители. И постоянното търсене да разширяваме обхвата и дейностите си. И после продължаваме с находчивост, изобретателност, упорство, наблюдателност, умението да анализираш, смелост да тестваш и калибрираш продукта си на базата на получените резултати, да създаваш екип, а и общност от съмишленици и партньори... И кой знае още колко много неща изпускам.Как да превъзпитаме училища и родители да плащат за услуги, които те високо оценяват и харесват, но мислят, че трябва да са даденост и да се покриват от образователната система (няма шанс) или от някой друг, но не и от техния джоб. Да не се отказваме. Да измисляме нови начини и методи – било то за достигане до тийнейджърите или до партньори, с които да работим.Мога да видя и пипна постигнатата промяна с децата, с които всеки ден си общуваме в Loveguide. Винаги, ама винаги има какво още да измислим и да доразвием, за да сме още по-успешни, което за мен е важен двигател и мотивация.Тъй като работата ми е основно да измислям и създавам различни видове съдържание, ми е много важно постоянно да чета. Доста художествена литература на английски и български. Това помага за език, структура, водене на асоциации, истории и герои. Популярна нехудожествена литература, свързана с Loveguide, като Sex at Dawn, Make Love not Porn, The State of the Affair и т.н. Доклади, проучвания и анализи на международни организации, които харесвам и от които съм научила много. Приятелите и колегите ми са безценен източник на информация – в тематични групи и чатове. А и нали съм "госпожата със секса", ми пращат или качествени, или любопитни и забавни ресурси. Също съм и в полезни тематични големи групи с напълно непознати експерти в LinkedIn. Извън тези мои теми следя и чета основно в Medium, Vice, Guardian и BBC. Гледам Trevor Noah, Stephen Colbert, Conan O’Brien и др. Разбира се, като всички останали и много филми и сериали, включително и документални, и един куп TED презентации на всякакви теми.Засега да продължаваме да развиваме Loveguide с нови, ефективни и вълнуващи продукти, да растем колкото се може повече и аз лично да успявам да го съчетавам с интересните неща, които правя за маркетинга на "Мелън".Опичайте си акъла. Шегувам се. Натрупването е много важно. На знания, умения, гледни точки и перспективи. Идеите не се раждат във вакуум. А колкото повече сте научили и направили, преди да стартирате нещо свое, толкова по-вероятно е начинанието ви да е успешно. Та учете се нонстоп.Хората са може би най-важното – единомислещи, знаещи, можещи, смислени и готини се намират толкова трудно, че ако сте ги открили, ги пазете (почти) на всяка цена.*Статията е част от специалното издание на "Кариери" - "Моята кариера (септември 2018): Новите професии".