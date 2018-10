Професия: Pod Lead (Ръководител на вътрешнофирмен стартъп екип)

Опитвате ли се да увеличите ефективността на екипа си? Понякога, и особено ако сте в творческата индустрия, това може да означава да загърбите традиционната организационна структура, основана на делението на отдели. Този стандарт често включва дълги йерархични вериги, които поради липса на гъвкавост могат да се превърнат в сериозна пречка пред успешното финализиране на проектите.



Замислете се, традиционните организационни структури са създадени за един вече отминал етап от индустриалното развитие, в центъра на който стои концепцията за поточната линия – ако една брънка от веригата спре да функционира, цялата структура ще пострада. По тази причина нови по-гъвкави вътрешнофирмени формации започват да се появяват, като например т.нар. под-ове (от англ. Pod – шушулка, семенник, жлеб). Този вид структури не са нищо ново за технологични иноватори като Google, където се създават редовно за разработването както на по-малки, така и на мащабни проекти, но вече започват да се разпространяват и в нетехнологични сектори.



Какво точно е подът? Това е малка група от хора с разнообразни умения, които се допълват взаимно и работят съвместно за някакъв определен период от време върху общ проект. Много изследователи дефинират пода не като процес, а като начин на мислене. Той е свързан с тотална промяна на организационната концепция, която изтласква йерархичните канали на взимане на решения и носене на отговорност и ги поставя изцяло върху плещите на членовете на пода и неговия ръководител (или лийд).



Работните процеси в подовете обикновено са основани на agile инструментите или scrum методологията, които допринасят за поддържането на гъвкавостта и бързината на изпълнение на задачите до финализирането им. Обикновено членовете на един под могат да варират между 4 и 10 души, които притежават разнообразна експертиза и специализация, но и разполагат с пълна свобода на взимане на решенията, така че да предоставят най-добрия краен продукт в съответния срок.



Под-лидерът е отговорен за приоритизирането на задачите с управленския състав на компанията, изясняването на изискванията по проекта и периодичното осигуряване на нови задачи или проекти за екипа. Подовете са самодостатъчни организационни единици и висшият мениджмънт не се бърка в работата им и вътрешното им управление, като под-лидерът е свързващият елемент или интерфейсът между двете звена.

Ясен Трифонов е под-лийд на Omni-channel Insights екипа в компанията за мобилен маркетинг Leanplum. Занимава се с програмиране от 2004 г., а професионалният му път започва през 2012 г. През 2015 г. преминава успешно стажа си в Leanplum и се присъединява към екипа в ролята на софтуерен инженер. Бивш състезател е по информатика с медали от международни състезания (BOI, IOI). С екип от Факултета по математика и информатика (ФМИ) към Софийския университет "Св. Климент Охридски" (СУ) Ясен печели три пъти националната студентска олимпиада по програмиране (2013-2015 г.), както и веднъж HackFMI (2014 г.). Завършил е бакалавърска степен по компютърни науки във ФМИ на СУ, а през 2014 г. прави стаж в департамента по компютърни науки към ETH в Цюрих.

"Ролята ми, от една страна, изисква да балансирам техническите и бизнес аспекти на продукта, а от друга, да бъда медиатор между нуждите на компанията и тези на хората в нея", споделя Трифонов.

Нужните умения и опит

Търсени умения

- лидерски и комуникационни умения

- аналитични и бизнес умения

- технически и маркетингови познания

- умения за решаване на проблеми

- познания на основните инструменти и методологии, използвани в проектния мениджмънт

Ясен Трифонов, под-лийд в маркетинговата компания LeanplumПод-лийд (Pod Lead) съм на Omni-channel Insights екипа в Leanplum. Екипът анализира данни и предоставя препоръки за цялостното потребителско изживяване през различни маркетингови канали. По този начин даваме възможност на световни брандове да измерват успеха на проведените от тях кампании и да подобряват ефективността на своите стратегии. Omni-channel Insights екипът е част от глобалната ни визия за разработка на най-пълната маркетингова платформа, която да подпомага изграждането на дългосрочни отношения между компании и техните потребители.Ежедневно обработваме милиарди събития, които от своя страна генерират терабайти от данни. Това създава някои от най-интересните технологични и бизнес предизвикателства, с които един инженер или продуктов специалист може да се сблъска. Пример за това е преходът от анализ, описващ извършени кампании, към такъв, който предвижда потребителски поведения и дава насоки за подобрение.За да разберем същността на позицията под-лийд и защо тя е перспективна, трябва първо да разберем повече за това какво е под (от англ. Pod) и защо структурираме екипите си по този начин. Изхождайки от дефиницията, под е малък agile екип (от 7 до 10 души), който привлича членове с различна експертиза към проекти или продуктови функционалности и предоставя пълна свобода и право на собственост върху създаването на ефективни решения. Накратко, можем да мислим за под-овете като за малки, самостоятелни стартъпи в голямата стартъп организация, които водят до реализирането на максималния потенциал на хората, участващи в тях.Позицията под-лийд (разглеждана още като ръководител на вътрешнофирмен стартъп) e различна от стандартната мениджърска такава поради същността на под-структурата и ползите, които това носи за екипите и цялата организация. Базирайки се на примери от ежедневната си работа и други световни компании, забелязваме, че под-структурата допринася за няколко изключително важни фактора като: постигане на по-гъвкав процес за справяне с технически и бизнес предизвикателства; намаляване на управленския подход "отгоре надолу" и значително увеличаване на автономността на екипите; по-ефективно сътрудничество и комуникация между различните заинтересовани страни.Благодарение на този модел за изграждане и управление на екипи компаниите създават една по-добра и стабилна работна среда, която води както до по-успешни бизнес резултати, така и до по-продуктивни, свободни и щастливи екипи. В тази връзка под-лийд и под като успешна организационна практика са изключително перспективни за организации, които се стремят към създаването на истински смислени отношения със служители и клиенти.Завърших бакалавърската си степен в специалност "Компютърни науки" във Факултета по математика и информатика към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Изборът ми да остана и уча в България отвори много възможности, свързани с личностно и кариерно развитие още през студентските ми години. Възпитаник съм и на ОМГ "Академик Кирил Попов" в Пловдив. Щастлив съм, че имах възможност да уча и израствам сред страхотни преподаватели, които отрано да открият и запалят в мен страстта към решаването на предизвикателства и проблеми.Интересът ми към точните науки стартира още от ранните ученически години, когато за пръв път започнах да посещавам различни състезания по математика и информатика. Някои от постиженията ми от тези години са медали от международни състезания като Балканска олимпиада по информатика (BOI), Международна олимпиада по информатика (IOI), а по-късно националната студентска олимпиада по програмиране (2013-2015) и HackFMI (2014). През 2012 г. се включих в екипа на CSLab и работих по развитието на едно от най-старите състезания по програмиране - CodeIT.В търсене на възможности за по-задълбочени познания и умения през 2014 г. се присъединих към групата на проф. Мартин Вечев, част от Secure, Reliable, and Intelligent Systems Lab (SRI) в Департамента по компютърни науки на университета ETH в Цюрих. Стажът там ми помогна да се запозная с изключителни хора и да изпитам от първа ръка какво означава да извършваш научна дейност.За Leanplum научих благодарение на мой приятел, който вече бе част от компанията. Скоро след това започнах стаж в офиса ни в Сан Франциско. Спомням си, че бях привлечен от визията на компанията, амбициозните планове за развитие на продукта и възможността да бъда един от първите служители в София. Три години по-късно все още се впечатлявам от потенциала на компанията, огромното количество данни, с които работим, и екипа, който изграждаме. В началото на тази година взех решение да направя кариерен преход от софтуерен инженер към под-лийд. Това ми позволи да придобия още по-цялостна картина върху продукта, бизнес логиката, техническите предизвикателства и нуждите на отделните клиенти.Ежедневно работата ми изисква вземането на решения, които засягат екипа дългосрочно. Ролята ми, от една страна, изисква да балансирам техническите и бизнес аспекти на продукта, а от друга, да бъда медиатор между нуждите на компанията и тези на хората в нея. Основна мисия и цел на всеки под-лийд е да развива хората, с които работи, и да им помага да са успешни. Добрият под-лийд е този, който служи на екипа си, открива и премахва пречки, оптимизира процеси, разяснява изисквания и подпомага планирането и приоритизирането на предизвикателни, но постижими цели. Разлика между традиционния мениджмънт и работата на под-лийда е липсата на микромениджмънт. Решенията, които един под лийд-взема, стъпват на подход, основан на данни, и постоянна обратна връзка от членовете на екипа.Сред уменията, които се изискват за ролята под-лийд, са задълбочени технически познания, които да ти позволят да познаваш в детайли продукта, както и отлично бизнес разбиране за това как всяко решениебъдещето на компанията и клиентите. Подобна позиция изисква още стратегически поглед върху цялостната бизнес картина, който да подпомогне както успеха на компанията в дългосрочен план, така и запазването на екипната удовлетвореност. Ако трябва да изброя качества, които са изключително важни и човек би могъл да развие целенасочено, бих посочил умението да изслушваш, да задаваш правилните въпроси и да намираш надеждни данни за решенията, които се налага да вземаш.Основните предизвикателства, с които се сблъсквам като под-лийд в Leanplum, са по-скоро възможности и са свързани със сложността на продукта, комплексността на архитектурата, огромното количество данни, както и ефективното им представяне. Предизвикателство е и темпото, с което разширяваме офисите си в София, Сан Франциско, Ню Йорк, Амстердам, Лондон и Сингапур. Експоненциалният растеж на платформата и нуждите на клиентите ни изискват силен екип, който би могъл да посрещне тези изисквания и да донесе допълнителна добавена стойност за крайните потребители. Изграждането на инженерен екип на световно ниво в България е ярък пример за амбициозните цели, които си поставяме и към момента реализираме успешно.Ежедневното сблъскване с различни предизвикателства и намирането на решения, които да задоволяват нуждите на екипа, клиентите и компанията, са основното нещо, което ми носи удовлетворение в края на деня. Директният досег до клиентите, мащабът на продукта, който създаваме, и архитектурните дискусии на бяла дъска са допълнителен стимул, който ме кара да се будя с желание всеки ден.От изключително важно значение е и фактът, че хората, с които работя, са мои приятели извън работното място. Културата, която заедно създаваме и поддържаме, изгражда истински значими отношения помежду ни и развива среда, в която да учим и растем заедно. Преди три години, когато започвах работата си в компанията, бяхме едва 30 души, а днес сме над 250 в 6 офиса по цял свят.Трудно бих могъл да сравня позицията под-лийд с традиционните мениджмънт позиции на пазара. Базирайки се на опита си от Leanplum, нивата на възнаграждение са над средното за IT сектора и варират спрямо опит и постигнати резултати. Освен заплащането за мен винаги от голямо значение са били както работните условия, така и културата на компанията, за която работя. Имам щастието да бъда в организация, която предоставя всичко необходимо (правото на дял от компанията, Peer Bonus политика, централен офис, неограничена възможност за работа от вкъщи, осигурени обяд и вечеря, гъвкаво работно време, допълнителни дни отпуск, допълнително здравно застраховане, възможности за спорт и др.), така че даден служител да се концентрира единствено върху нещата, които истински имат смисъл за него или нея.За професионално развитие силно препоръчвам следните книги: "Високоефективният мениджмънт" от Андрю Гроув; "Creativity Inc." от Ед Катмул; "Новите лидери" от Паоло А. Руджери. Сред ресурсите, които са ми помогнали в личен план са "Сигурно се шегувате, г-н Файнман" - автобиографията на Нобеловия лауреат по физика Ричард Файнман; "Към себе си" на Марк Аврелий; Подкастът на Тим Ферис, автор на "4-часовата работна седмица", редовно ми дава страхотни ресурси (книги и идеи).Няколко сайта, които препоръчвам за разширяване и подобряване на техническите умения - за начинаещите бих препоръчал сайтове, включващи както обучителен, така и състезателен елемент с предизвикателства на правилното ниво. Такива са https://www.hackerrank.com/ https://codesignal.com/ . В https://news.ycombinator.com/ винаги се споделят най-новите тенденции в технологиите. Понеже невинаги имам време да го разгледам, използвам https://hckrnews.com/ , където мога лесно да видя най-доброто от всеки ден. Разбира се, важно е човек да развива и други свои качества и умения. Със сигурност карането на сноуборд, свиренето на китара или владеенето на испански ще ви помогнат много повече, отколкото очаквате.Личните ми планове за професионално развитие са пряко свързани с израстването, удовлетвореността и успеха на екипа, който водя. В Leanplum разполагаме с годишен индивидуален образователен бюджет от $2000, който ще подпомогне точно тези цели. В дългосрочен план бих използвал натрупания си опит, за да допринеса към развитието на българската IT и предприемаческа общност. Държа да се развивам както в технически, така и в бизнес план. Поради тази причина не изключвам възможността ролята ми да варира спрямо тези две направления.Желанието да се развиваш, умението да търсиш и приемаш обратна връзка, както и готовността да се предизвикаш с нови възможности са изключително ценни за всяка професия. Това, което бих посъветвал младите, е да бъдат любопитни към света, постоянни в това, което правят, и да подлагат всичко около себе си под въпрос с ясното разбиране, че то може да бъде оптимизирано.*Статията е част от специалното издание на "Кариери" - "Моята кариера (септември 2018): Новите професии".