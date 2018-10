Професия: Мениджър по иновации

Напредничавите компании, които се стремят винаги да въвеждат най-модерните практики, постоянно инвестират в това да обучават служителите и мениджърите си. Във времена, в които технологиите се развиват в рамките на дни и часове, успехът и ефективното използване на ресурсите на всяка компания – била тя тежка корпорация или малък стартиращ бизнес – може да зависи от човека, който ще подбира и ще прилага нововъведения в производствения процес. Водещите бизнес университети в Холандия бързо реагираха на тези изисквания на пазара и вече добавиха балакавърски и магистърски програми по иновации. Обучението обаче е само част от това, което даден човек трябва да притежава, за да бъде способен мениджър по иновациите. Хората на тази позиция (която обикновено не е точно така формулирана от компаниите, а често е тясно свързана с дейността) трябва да изграждат стратегията, да имат визията и културата да експериментират с подходящите ресурси до подходящо ниво, да могат да поемат рискове и да имат достатъчно опит, за да прогнозират реалистично не само кои иновации са ключови за развитието на компанията, но и също така колко време ще бъде необходимо за тяхното ефективно овладяване от целия персонал.

Филип Генов е първи вицепрезидент и старши мениджър "Специални проекти" за финансиране на стартиращи бизнеси в Уникредит Булбанк. Участвал е в създаването и изпълнението на различни иновативни проекти за развитие на бизнес и инициативи за банката в България, Италия, Германия и страните от Централна и Източна Европа. Той е бизнес ангел, ментор и инвеститор в редица стартъп компании на млади предприемачи. Има няколко магистратури – по международни отношения от УНСС, по банково управление от университета "Бокони" в Милано, Италия, както и MBA от Stern School of Business на Нюйоркския университет и London School of Economics.

Търсени умения

Според Филип Генов списъкът с нужни качества, за да се занимавате с иновации, с включени към всяко едно от тях тегла, включва:

- любопитство – 60%

- енергия – 20%

- общуване с хора – 20%

Филип Генов, първи вицепрезидент и старши мениджър "Специални проекти" за финансиране на стартиращи бизнеси в Уникредит БулбанкАз се занимавам със и внедрявам иновации по различен начин. Което означава, че ние като организация инвестираме в хубави стартиращи компании, които имат технологии, които на нас биха ни били интересни. И ние ги използваме, за да "преоткриваме" основния си бизнес, а в същото време ги подпомагаме те да направят това, което предлагат, по-съвместимо с големия корпоративен свят. Моята част е предимно в посока скаутване за нови технологии, оценка на техния потенциал, оценка за това в коя част на самата организация те биха могли да бъдат имплементирани. Извън това обаче има доста сериозно изпълнение и проджект мениджмънт и т.н., които се включват в задълженията на останалите колеги от екипа.Мениджър по иновации в дадена компания може да има, ако тя не е особено комплексна. При една голяма търговска банка, където има огромно разнообразие от вътрешни и външни акционери, това вече се превръща в екипна работа. Тоест няма как да има само един човек, който да се занимава само с това нещо. Ние сме няколко души в нашата корпорация, които на практика иновираме.Тази професия е предназначен за хора, които биха жертвали заради него позиции, власт и пари. Това е много съществен момент. Причините са две. Първо, новите неща за една корпорация, освен ако тя не е Google, обикновено не са най-доходната част. Тоест аз бях шеф на корпоративно банкиране на Уникредит Булбанк и след това преминах в отдела за иновации, от шеф на 300 души станах шеф на двама. За много хора това е съществен проблем. Иновирането е процес, който е хаотичен и свободен, тоест не е подходящ за хора, които обичат йерархични конструкции. Второ, обикновено става дума за промяна на организации, а те не обичат да се променят, много малко са тези, които обичат да им местят сиренцето. А както се казва, "Успехите минават, враговете се множат". Човек трябва да е готов в името на това да е любопитен и динамичен, да бъде извън установените структури. За сметка на това плюсът е, че ти живееш един изключително интересен, готин живот, общуваш с изключително интересни, въодушевяващи хора.В рамките на българската банкова система съм внедрил много нови неща. Бях един от тримата, които направихме първото електронно банкиране в България тогава, когато кариерата ми започна като IT специалист. Бях един от първите хора, който се занимаваше с кор-системи, IT системи за универсална търговска банка. Първата автоматизация на касови операции в българска банка също съм я правил аз, първият голям отдел за работа с малки и средни предприятия. Направих корпоративно банкиране на Булбанк, след това помагах на Уникредит да расте и да си прави корпоративните модели в цяла Източна Европа, след това направих факторинговата компания, след това в Италия се занимавах с международен факторинг (финансова услуга, при която компания продава с отстъпка своите вземания от партньори на финансово дружество в замяна на незабавно плащане), след това и с венчър капитал (финансиране на стартиращи компании срещу дял от дружеството) и директно инвестиране в стартиращи компании.Малко известен факт е, че в рамките на Европа единствената кредитираща финансова институция, която няма нито един загубен лев от лоши кредити или от лошо обслужване на клиенти, е "Уникредит факторинг". Раздадохме почти 3 млрд. лв. и си ги събрахме обратно, без да правим каквито и да било лоши бизнес практики. Тоест, за да мога да се занимавам с това, с което се занимавам в момента, организацията ми има доверие именно заради предишните приключени проекти.Оттам нататък еволюционно създадохме Sofia Lab – тинк-танк, който се занимава с R&D, стратегии и с мерки за оказване на влияние в рамките на 3-4 различни икономически индустрии в България – финансовата е само една от тях. Но всичкото това нещо единственото качество, което го обединява, е любопитството. Какво се крие зад хоризонта! Ти няма да си капитан на големия флот, но ще си капитан на най-готината и най-бързата и най-напред стигащата моторница.Всичко това минава през малки и големи иновации, туикове, прилагане на нещо вече развито в чужбина за пръв път в България или и такива, които са съвършено нови. Това е истинският иновационен процес. Много рядко в корпоративния свят се случва да си направиш цялата кариера само с една супергигатехнология. Това обикновено може да се получи при така наречения дисръпшън, както стана с Uber примерно. Но в конвенционалния бизнес обикновено истинското иновиране е серия от малки последователни ежедневни усилия.Стремя се на всеки 4-5 години да прибавям по още едно висше, за да си опреснявам мозъка. Така че в един момент се оказах с три магистърски степени, последната и най-сериозна е MBA от London School of Economics. Иначе първото нещо, което съм завършил, беше международни икономически отношения в УНСС, а след това магистратура в "Бокони", Италия. Добре е да се завършва нещо ново на няколко години, защото нещата, които си учил в даден период, вече не са съвременни. Само четене на книги не помага. Особено полезното на качествените програми е, че ти се учиш колкото от професорите, толкова и от тези, с които учиш. Когато се занимаваш с иновации, трябва да имаш широка мрежа от контакти – това е нещо, което най-много се подценява.Общуването с компании, които правят нови технологии, е много по-ценно от който и да било квалификационен курс. Защото минусът на тези форми на обучение е, че те ти разказват за нещата, за които са направили докторски изследвания. А когато общуваш с иновиращите компании, ти научаваш за нещата, за които в бъдеще ще се правят докторски дисертации. Тоест хората, които сме въвлечени в този процес, знаем повече от който и да било университет.Те са прости – намиране на най-яките технологии, които са приложими към бизнеса ни в момента, и внимателното им прилагане в организацията, така че хем за нея да носи изгода, хем компаниите, които ги създават, да могат да оживеят при реакцията си с една голяма корпоративна среда.Едно от най-важните качества е ти да можеш да стигаш преди останалите до неща, които да могат да променят бизнеса. Също така много важно качество е да казваш "не". Което те прави непопулярен от време на време. Когато не виждам в дадено начинание бизнес и трябва да секна нечий ентусиазъм, това носи негативни вибрации от другата страна на масата, но такъв е животът.Едно от най-трудните неща на моята професия е да превеждам на сериозния корпоративен език нещата, които казват технологичните колеги, и обратно - на тях да им превеждам това, което казват корпорациите. Това е съществен проблем при стартиращите компании – готини млади хора, които обаче не могат да разберат, че от другата страна има много сложен организъм, в който и около който има всякакви регулации, отношения и че това често не им дава да получават бързи, лесни и хубави за тях отговори. Те не са отрицателни, но обикновено нещата стават или по-бавно или по-трудно или доста по-бюрократично, отколкото на тях им се иска.Нужните умения са формулирани от Уинстън Чърчил – да минаваш от провал към провал, без да губиш ентусиазъм. Аз не съм минал през много провали, но нещата стават винаги по-бавно, по-трудно и по-мъчително, отколкото човек си ги е представял. Другото най-ценно качество е да успяваш да общуваш с хора и да се опитваш да пазиш позитивизъм, да успяваш да покажеш ентусиазъм и ангажираност. Един много симпатичен български полковник, Борис Дрангов, твърди, че хората се палят не от посока, а от сърцето на този, който ги води натам. Всички обичат да има визия, обаче, ако отпред няма хора, в които ти да вярваш, че те дават сърцето си, става трудно.Много рядко една иновация виси във въздуха. Ти трябва да преведеш от езика на този, който я е измислил, на тези, които ще го изпълняват, и да можеш да даваш обратна връзка. А ако към това нещо има и инвестиционен процес, нещата стават още по-сложни. При банките специално ние имаме твърде много регулации, трябва да правим много проверки.Първо, ако си любопитен и постоянно получаваш нови неща, то само по себе си мотивира много. Второто е, като го правиш това и го правиш добре, в един момент оставяш след себе си неща, които са променяли към добро живота на хора, на клиенти. Така беше например с първото електронно банкиране. Малко известен факт е, че най-успешната система за електронно банкиране в Централна и Източна Европа – Телебанк, е българска. Тя беше толкова успешна, че от нейното внедряване през 1997 г. до 2015 г. продължаваше да работи. Ние тогава го направихме толкова добре, че до самия край клиентите не искаха да я пускат и беше държана активна от клиентите въпреки силното желание на организацията да я подмени и на колегите от IT отдела, които я мразеха, защото беше сложна за поддържане. Но тогава, през 1997 г., направихме първия в България конджойнт анализ (проучване на клиентските нагласи, с което се оценят основните елементи на даден продукт) за информационна система – обиколихме 50 - 60 клиента и ги питахме какво биха искали като услуга. Така постигнахме изключителен клиентски интерфейс и потребителско преживяване. Този същия UX, за който всички говорят в момента, 1997 г. дори го нямаше като термин. Искахме просто да доставим най-доброто нещо като функционалност на нашите клиенти. Пак малко известен факт е, че корпоративното банкиране на Булбанк произлезе от IT отдела. Тогава нямаше отделен такъв отдел, но ние толкова добре работехме с корпоративните клиенти по линия на тази система и им доставяхме толкова много полезна стойност, че на практика това го създаде. И оставих кариерата си в IT, за да оглавя корпоративното банкиране в Булбанк.Заплащането не се измерва само в пари. То може да е съизмеримо със заплащането на ръководител корпоративно банкиране в търговската банка например. Но ако трябва да сложим опит, места, на които съм бил, хора, с които съм общувал, нещата стават вече различни.Сега искаме да приключим няколко проекта, които са свързани с най-модерната система за електронна идентичност в нашата част на света. Искам да помогна на Европейския инвестиционен фонд да структурира следващите си продукти за инвестиране по Vienna Initiative. По линия на Sofia Lab искаме да направим няколко национални проекта, свързани с киберсигурност и големи масиви информация.Това са хората. На първо място винаги е общуването с други професионалисти, които се занимават с това, а след това – с потенциалните адресати на това, което се разработва. Венчър капиталистите, които инвестират в технологии, обикновено са хората, които най-много си говорят. И то не през Skype, а право в очи. Също четене и ровене, но първата ми реакция, когато прочета в "Капитал" или "Дневник", че дадена банка е направила нещо, е да им звънна и да им кажа "поздравления, жестоко, я да поговорим". Установяването на факта е свързано с медия, общуването с човека, който го е създал този факт, виждането на контекста и възможностите за партньорства вече е истинската ядка на бизнеса. На практика тези разговори създадоха Sofia Lab.