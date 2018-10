Професия: Happiness Manager (Мениджър "Щастие")

Около тази сравнително нова професия все още витаят много неразбиране, заблуди и често пъти може да я чуете в съчетание с иронични подхилквания. За по-консервативно настроените става въпрос за поредното модно течение или глупав корпоративен тренд, който ще отшуми след време. Докато други изграждат целия си бизнес, и то успешно, именно с помощта на подобен тип специалисти.



Мениджърът "Щастие", или Happiness Manager, в същността си е експерт по човешки ресурси със специална квалификация – той вярва, че щастливите служители са по-добри, по-ангажирани, мотивирани и продуктивни, и работи стратегически, за да поддържа високо нивото на удовлетвореност в компанията. Ще попитате, добре де, ангажирането и мотивирането на персонала, както и следенето на представянето му, не са ли атрибути на класическата HR-ска професия? Да, така е, но те съвсем не изчерпват отговорностите на мениджъра "Щастие".



Всъщност всяко действие към служител, което засяга връзката му с компанията – от обявата, през кандидатстването, постъпването на работа до ежедневните му служебни задължения и съответно напускането или пенсионирането му - може да бъде предефинирано така, че да осигури положително, овластяващо и в крайна сметка щастливо преживяване на работното място. Целта е по този начин не просто компанията да предлага добри условия на работа, за да задържа хората си, а по-скоро да подхожда към цялостния работен процес като източник на удовлетворение както на индивидуално, така и на колективно ниво.



Смятате ли, че щастливите хора работят повече и по-добре? Опитвате ли се да помагате на колегите наоколо да се чувстват добре и да си тръгват с усмивка от офиса? Ако се припознавате в тези черти, значи имате базисните качества да станете мениджър "Щастие". Като цяло няма някакво специализирано образование за тази роля, нито предопределен кариерен път. Най-често срещаният вариант е човек, завършил специалност по човешки ресурси или работил на подобна позиция, да се насочи към тази сфера, но далеч не е задължително. И все пак някои академични дисциплини биха ви били от полза, като например индустриална и организационна психология, организационно развитие и комуникации, мениджмънт.



Във всички случаи мениджърът "Щастие" попада някъде по средата между HR отдела и маркетинг екипа, понеже неговата функция е тясно свързана и с политиката за изграждане на работодателската марка, култивирането на положителен, но и автентичен публичен имидж на компанията като желан работодател, както и изграждането на мрежа от доволни служители или посланици на фирмата, които да разпространяват ценностите й в общественото пространство и чрез примера си да привличат подходящи нови кандидати за работа.

Петя Григорова работи в сферата на рекламата от 13 години. Учи полиграфия в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография, след което започва своята професионална реализация в специализираната компания за печатна реклама "Бивалвия". Впоследствие продължава като специалист по предпечатна подготовка в рекламна агенция "Вертикал-7", където работи 7 години. През 2010 г. завършва бакалавърска степен по бизнес администрация в Международното висше бизнес училище. В началото на 2014 г. стартира професионалния си път в екипа на Saatchi&Saatchi на позицията DTP (от англ. - Desktop Publishing, или специалист по предпечатна подготовка), а от 2017 г. става Happiness Manager (мениджър "Щастие") в рекламната агенция. От началото на 2018 г. е част от HR екипа на комуникационната група Publicis One, както и магистър по "Реклама, бизнес дизайн и бранд мениджмънт" – съвместната магистърска програма на ВУЗФ и Saatchi&Saaatchi.

Търсени умения

- отлични комуникационни умения

- емоционална интелигентност и емпатия

- отлични умения за връзки с обществеността

- разбиране и осъзнатост за междукултурните различия и особености в екипите

- умения за решаване на проблеми и управление на конфликтите

- творческо и аналитично мислене

- желание да помагаш на другите

- способност да мотивираш и вдъхновяваш

- бизнес и стратегическо мислене

Петя Григорова, мениджър "Щастие" в комуникационната група Publicis OneДа правя хората щастливи в ролята на мениджър "Щастие" (Happiness Manger) в Publicis One.Всеки има нужда от щастие. Перспективна професия е, живеем в свят, в който все по-често говорим за "професионално развитие", а не за "ходене на работа". Мотивацията на хората отдавна не се свежда до извършването на труд, срещу който да получават съответно парично възнаграждение. Днес все по-често говорим за това харесва ли ни професията ни, учим ли нови неща на работното си място, развиваме ли уменията си и, не на последно място, удовлетворени ли сме от себе си. След като прекарваме огромна част от времето си в офиса, чувстваме ли се като "у дома си" на работното място, откриваме ли "приятелите си" на работното място и успяваме ли да променяме средата, в която живеем.Моята роля в Publicis One е да помагам и създавам тази среда и да съдействам на колегите си да откриват всичко това тук посредством различни обучения и работилници, които организираме, академията Saatchi Circle, Taalks&Taalks – формата, в който каним различни професионалисти да ни изнесат лекция, стажантската ни програма, тиймбилдинги, Game Night и различни социални инициативи, които организираме.Имам бакалавърска степен по бизнес администрация от Международното висше бизнес училище. Това ми помага за доброто познаване на структурата на компанията и комуникацията с различните административни отдели. Магистърската си степен получих във ВУЗФ с програмата на Saatchi&Saatchi "Реклама, бизнес дизайн и бранд мениджмънт", като по този начин разширих и затвърдих знанията си в областта на рекламата и научих как успешно да се грижим за един бранд и как да иновираме средата, в която работим.Работя в сферата на рекламата от повече от 12 години. Първият си контакт с тази сфера получих още в детството, когато прекарвах ваканциите си с моята майка, която тогава работеше в печатница. По същото време (в средата на 90-те) с голям интерес гледах и реклами по сателитната телевизия. Бях сигурна, че искам да работя в издателство или рекламна агенция. Това ме отведе в Гимназията по полиграфия и фотография, където още тогава започнах да откривам "моите" хора. Година след завършването си най-сетне започнах да работя по специалността си - като специалист по предпечатна подготовка в малка рекламна агенция, ориентирана към печатна реклама, където получих страхотен старт в кариерата си. Желанието някой ден да имам възможността да работя при "най-големите" винаги е било с мен и 7 години по-късно екипът на Saatchi&Saatchi се превърна в моя екип. Скоро след това желанието ми да се грижа за хората и да им помагам в различни ситуации беше забелязано. Постепенно бях включена в различни проекти и след известен период на съчетаване на основната ми позиция (DTP) и "грижата" за хората в началото на 2017 г. получих позицията Happiness Manager, която е част от HR отдела. Защо избрах това? Защото успях да съчетая две любими неща - рекламата и желанието да помагам на другите да постигат мечтите и целите си и да го превърна в професия.Ежедневието ми е разнообразно - денят днес често няма общо с този вчера, дори и като физическо работно място за мен, тъй като работя с всички екипи в Publicis One. Грижа се за подбора и развитието на стажантите във всички екипи на компанията, грижа се за създаването на комуникационни кампании, за подбора на студенти и координацията със ВУЗФ за магистърската програма на Saatchi&Saatchi "Реклама, бизнес дизайн и бранд мениджмънт", за планирането и ръковoденeто на Saatchi Circle FARA, за комуникацията с лекторите в Taalks&Taalks. Паралелно с това съм ангажирана с организацията на различни активности, насочени към екипа на фирмата, като обучения, тиймбилдинги, Game Night, офис партита и всичко, което влияе за по-добрата офис обстановка, включително и срещи с "интересни гости", като Акира например.За да заемаш подобна позиция, най-важното, което трябва да притежаваш, е доброто познаване на служителите като хора, интереси и умения, да имаш доверието им. Да познаваш добре бизнеса и ценностите на компанията и да припознаваш себе си в тях.Разнообразни са, но най-голямото е да предлагаш ефективни решения, които да удовлетворяват всеки човек в екипа.Най-голямо удовлетворение получавам от усмивките на колегите си, да виждам тяхното развитие и да знам, че аз съм помогнала за това.Позицията Happiness Manager е доста нестандартна, като в различни компании е възможно да включва различни нива на отговорност и поради тази причина е много трудно да генерализирам нивото на заплащане. Нормална стартова рамка би могла да бъде 1000 – 1200 лв., която във времето, на база постигнати резултати и поемане на повече отговорности, да се развива.В Publicis One притежаваме библиотека с множество заглавия със специализирана литература в областта на човешките ресурси, бранд мениджмънт, маркетинг, дизайн мислене и други, която постоянно се увеличава с нови и актуални заглавия от световно ниво. Това е един от основните ми източници, а другият, който все повече ми помага, е платформата за споделяне на знание The Camp, която позволява изключително лесно да откриваш и структурираш интересните ти теми, както и да следиш конкретни колекции, които постоянно биват обновявани.Да докажа, че във всяка компания има необходимостта от подобни позиции, като показвам добрите примери от Publicis One.Да вярват в себе си, както и в значимостта на действията си.*Статията е част от специалното издание на "Кариери" - "Моята кариера (септември 2018): Новите професии".