Професия: Мениджър "Обучения и развитие"

Промяната и нейното ефективно управление стои в основата на тази професия. Не само хората, но организациите и бизнес средата, в която действат, непрекъснато се променят под тласъка на иновациите, технологиите, икономическите и политическите сътресения в глобалния свят. Следователно способността да разбира, приема и извлича максимума от промяната за благото на компанията и нейните служители са съществени качества на всеки, който се занимава с обучение и развитие на персонала.



Всъщност мениджърът "Обучения и развитие" не просто се грижи за актуализирането и разпространението на знания и умения сред служителите, поддържайки подготовката им на конкурентно ниво. Той е истинска движеща сила, положителен двигател и агент на промяната в организацията. Той не просто следва промените, а се опитва да бъде в крак с тях, дори да ги предусети, за да подготви фирмата за бъдещето. Мениджърите "Обучения и развитие" понякога оглавяват отдел от инструктори и тренери, които предоставят вътрешнофирмените обучения на служителите, или в случай че организацията предпочита да използва външни компании за тази цел (например за еднократни или специфични обучения), координира избора на обучения, обучители и провеждането на самите курсове.



Във всички случаи и особено ако компанията е с много и разнообразен профил служители, почти немислимо е да няма подобен специалист в персонала си. По този начин работодателят си гарантира, че и в краткосрочен, и в дългосрочен план ще разполага с подготвена и адекватна на изискванията на бизнес сектора и пазара работна сила, която ще може да понесе промените и да се адаптира към тях. Затова и все по-често от мениджърите "Обучение и развитие" се очаква да подхождат стратегически, а не реактивно, да оценяват наличните умения и знания в организацията, къде има пропуски и следователно да определят какво е необходимо, за да развият и запазят тези умения, както и да запълнят тези пропуски.



Обикновено ще откриете мениджърите "Обучения и развитие" в HR отделите на компаниите, където те работят в тясно сътрудничество с експертите по човешки ресурси и в унисон с HR стратегията на организацията. Макар и все още да няма обособени специалности, които да подготвят такъв тип специалисти, най-често те завършват психология, човешки ресурси, бизнес мениджмънт, а понякога дори и информационни технологии.

Мариана Василева е мениджър "Развитие и обучение на персонал" в TELUS International Europе от февруари 2017 г. Завършила е Софийския университет "Св. Климент Охридски" с магистърска степен от Факултета по славянски филологии, като владее отлично английски, сръбски, хърватски и словенски език. Езиците я въвеждат в сектора на изнесените услуги/аутсорсинга, където за 11 години преминава през различни компании, отдели и позиции. Преди да се присъедини към екипа на TELUS International Europe, е била оперативен мениджър в "GfK България", където играе основна роля при имплементацията на глобални стратегии и трансформацията на екипите в България и Румъния, за които отговаря.

Краткосрочно ми предстои разширяване на дейността на екипа в сферата на анализ на качеството. Вече започнахме постепенно да изграждаме процесите и екипа и вярвам, че тази дейност ще допълни съществуващите практики и ще спомогне значително за анализа на нуждите за обучения на детайлно ниво, а също и на оперативната дейност. Увеличаването на отговорностите и обхвата на дейност е пътят към израстването. Средата е толкова динамична, че трудно можеш да имаш конкретни планове. Аз също се уча всеки ден от хората около себе си, от процесите, от промените и динамиката. В дългосрочен план бих искала да видя хората от екипа ми да растат и да поемат стратегически проекти и позиции. За себе си - виждам се да прилагам наученото, да работя с повече хора, да работя с повече и различни клиенти, да съчетая добрите практики и евентуално да се насоча към управление на регионални и глобални проекти и екипи. Едно е сигурно - ще остана в сферата на обучение и развитие на хора, защото съм убедена, че моето настояще е мое бъдеще в кариерен план.

Търсени умения

- бизнес и мениджмънт умения

- познания по управление на човешки ресурси

- комуникационни и презентационни умения

- решаване на проблеми и водене на преговори

- инициативност и творческо мислене

- организационни умения и планиране

- ангажираност към личностното израстване и придобиване на нови знания и умения

Мариана Василева, мениджър "Развитие и обучение на персонал" в TELUS International EuropeРъководител съм на екипа за обучение в един от най-големите проекти в TELUS International Europe, като в тази си роля съм отговорна за всички аспекти за менажиране на обученията и стратегията за развитие на хората, работещи с нас. Екипът ми от обучители се занимава главно с продуктови обучения, като основният продукт, за чиято поддръжка се грижат нашите агенти, е на водеща компания за мобилни игри.Определено смятам не само професията, но и концепцията за съществуването на специализирани екипи за обучение за важна и перспективна. В индустрията се наблюдава динамично развитие на всички елементи: постоянно се отварят нови работни позиции, наемат се нови хора и има много възможности за развитие. Важно е не само да привлечем най-добрите, но и да им осигурим всичко, от което имат нужда, за да се чувстват добре на работното си място, да вършат работата си с лекота, да се развиват и да останат с нас възможно най-дълго. Двигателят за този процес е обучението. Макар и технологиите, автоматизациите и изкуственият интелект да навлизат мащабно, те не могат да изместят човешкия фактор - все повече ни се налага да работим ръка за ръка с тях и да ги овладяваме, за да допълваме това, което правят. Това автоматично означава развитие и усъвършенстване на нашите умения. Перспективата е за хората, които обичат да учат и да се развиват, за да могат да предадат знанията си и да мотивират другите.След завършването на средно образование като всеки млад човек в началото се лутах, търсейки точното нещо, с което искам да се занимавам. За кратко учих журналистика, след което се преместих в педагогическа специалност и чак след две години намерих себе си във филологическа специалност, където изучаването на езици и култури завладя интереса ми и възпита у мен много постоянство и търпение. Имам магистърска степен по славянска филология в Софийски университет "Климент Охридски" със сръбски, хърватски и словенски език, специализирах в Словения. Именно езиците бяха основна причина да попадна в света на изнесените услуги още при тяхното зараждане в България и съм благодарна за това.Кариерният ми път дотук върви по стандартната стълбица и е изцяло в сектора на аутсорсинга/офшоринга, в който започнах да работя преди повече от десет години. Езиците ми отвориха първата врата, а бързо развиващата се индустрия в България ми даде възможност да премина през различни позиции, компании и проекти сравнително бързо: започнах от първо ниво на поддръжка, след това преминах през екип за контрол на качество и обучения, различни мениджмънт позиции на локално и регионално ниво.Проектите, за които съм работила, винаги са били в началната си фаза и активното ми участие в набирането на екипи, изграждането на процеси, програми за обучение, проследяването на резултати, комуникацията с клиенти всеки път доказваше, че именно обучението и инвестицията в хората са ключът за успешен бизнес и добри резултати. На база на това реших да направя най-резкия кариерен завой към настоящата ми позиция, като преди повече от година преминах от операции изцяло в сферата на обученията и считам този избор за един от най-верните. Като част от екипа на TELUS International Europe се радвам, че това отношение към хората и тяхното развитие е навсякъде около мен и срещам постоянна подкрепа на всички нива.Моя основна отговорност е да работя върху стратегията за обучения на даден проект заедно с мениджърския екип на TELUS International Europe и клиента. С екипа ми обучители създаваме, обновяваме и имплементираме програми, които отговарят на нуждите на клиента, следват политиката за обучения и ценностите на TELUS International Europe и са ориентирани към хората, с които работим и които са ни най-важни. Нашите екипи се занимават с поддръжка на игри - това е един съвсем различен свят на обслужването на клиенти, в който всички играем и заедно търсим най-добрите начини да овладеем до съвършенство спецификата и да отговорим на очакванията на играчите, говорейки техния език.Обградени сме от млади, активни и креативни и хора и се стараем да им предадем знанието по начин, който не натоварва и е в унисон с културата на игрите. Използваме еLearning решения, интерактивни тестове за поддържане на знанието, организираме дискусии, демонстрации и се водим от това, че процесът на обучение винаги е двупосочен - докато обучаваме, се учим. Партнираме си с всички екипи, за да осигурим на тези, които са избрали да работят с нас, един силен старт и набор от знания, които надграждаме и поддържаме непрекъснато.В България все още няма университетска специалност, която напълно подготвя за тази професия. Най-голямото училище е самата индустрия и опитът в тази изключително динамична и разнообразна среда. Важно е да разбираш бизнеса. Работният свят се променя бързо и това има директно влияние върху обучението - нови работни практики, нови технологии, разпръснати локации, мултипоколенчески и мултикултурни екипи. Умението, без което не може, е адаптивност. Всичко друго се учи.Аутсорсинг бизнесът все повече изисква и ясно се фокусира върху качество на услугите, съответно и очакванията от екипите за обучения и развитие са все по-големи - да се реагира бързо с иновативни решения, които да подкрепят целите на бизнеса. Обслужването на клиенти не е точна и статична наука. На ежедневна база дефинираме нуждите не само на клиента, а и на тези, които играят игрите ни, докато постоянно измерваме и анализираме ефективността си. За мен е предизвикателство да го направим преди клиента и заедно с екипа ми да намерим най-правилните канал и форма на обучение, така че хората ни да са подготвени и уверени в това, което правят.Харесва ми, че работата никога не свършва. Обученията са жива и постоянно променяща се материя, която изисква непрестанно да се моделира. Харесва ми, че имам страхотни колеги, които не се страхуват от новото, подкрепят, приемат и са проводници на знанието. Удовлетворението е голямо, когато виждам ефекта от това, което правим, върху резултатите и го чувам в обратната връзка към нас.Позицията на мениджър/ръководител обучения не е с ясни рамки, заплащането зависи от много фактори, които в различните компании варират - големина на компанията, естество на проекта, големина на екипа, краткосрочни и дългосрочни цели. Заплащането се определя от тези фактори и поне спрямо моя опит промяната му не е свързана толкова със стаж, колкото с постижения на целите и разширяване на периметъра от отговорности.Като голяма компания със силни основи в сферата на обучението имаме глобален екип, който отговаря за развитието на персонала на ниво компания и предоставя обучения и сертификации, подходящи за позицията, която заемаш. Също така имаме богата вътрешна база данни и иновативна платформа за обучения, където мога да намеря разнообразна и полезна информация на всякаква тематика. Отделно от това чета много професионална литература и се опитвам да съм в крак с иновациите в сферата. Няма универсален учебник, който да те научи как да правиш обучения, програми или как да изградиш и ръководиш екип, но като интересно и полезно четиво препоръчвам Learning Unscripted: Presentations and Conversations with Learning Leaders на Simon Birt и Design for How People Learn на Julie Dirksen. Харесвам платформите за онлайн обучения Lynda.com, Coursera, където постоянно намирам нещо ново, както и TED Talks за малко вдъхновение. Най-важните източници на информация остават клиентите, които обслужваме, и хората, с които работим - те умеят да ни кажат най-добре от какво имат нужда, а ние от екипите за обучение трябва да умеем да ги разбираме навременно и да адаптираме обученията си спрямо нуждите им.Мисленето "това не ми влиза в длъжностната характеристика" е спирачка за кариерното развитие. Днес пишем длъжностните си характеристики сами и това ни насочва напред и нагоре. В днешно време позициите идват след постиженията, така че нека не се страхуват да поемат задачи, да инициират нови неща и да променят - това, което работи днес, може бързо да се превърне в неработещо решение утре. Основен приоритет и дейност на тези, които започват да работят в сферата на обучение и развитие на хора, вече е да мислят как да развият уменията на екипите в техните проекти и организации. Ще ги посъветвам никога да не забравят да продължават да обогатяват и своите собствени умения. Способността да продължаваме да учим и да прилагаме знанията си е в основата на успеха.*Статията е част от специалното издание на "Кариери" - "Моята кариера (септември 2018): Новите професии".